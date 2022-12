Ook drie lawinedoden in Centraal-Europese Tatragebergte, na lawinedoden in de Alpen

Poetin dreigt productie van Russische olie te verlagen als antwoord op prijspla­fond

Een week nadat de Europese Unie, de G7 en Australië een prijsplafond van 60 dollar per vat voor Russische aardolie hadden afgesproken, heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag gedreigd om de productie van Russische olie te verminderen, indien hij dat noodzakelijk acht. "We denken na over een eventuele vermindering van de productie indien nodig", zegt president Poetin tijdens een persconferentie in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek, in de marge van een regionale top.

9 december