Ook drie gevallen van trombose en verlaagde bloedplaatjes bij Johnson & Johnson-vaccin: “Extreem weinig”

Toeristen mogen Mexico binnen zonder test of quarantai­ne, maar bevolking betaalt hoge prijs

12:56 Ondanks de coronapandemie houdt Mexico de deur wagenwijd open voor toeristen van over de hele wereld. Ze mogen het land binnen zonder test of quarantaine. Alles voor de economie. Maar de bevolking betaalt een hoge prijs. En het pad dat de Mexicaanse regering bewandelt, is ook niet zonder gevaar voor de rest van de wereld.