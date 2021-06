Ook deze parachutestunts liepen mis

Een parachutist van Greenpeace is vlak voor de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk rakelings over het publiek gescheerd en daarna met een flinke klap op het veld geland. Twee toeschouwers in het stadion in München raakten gewond. Stunts met parachutes bij aanvang van sportwedstrijden lopen wel vaker mis, soms zelfs met dodelijke afloop, een overzicht.

In München was het gisteravond de bedoeling dat de actievoerder een bal op het veld van de Allianz Arena zou gooien en daarna weer zou wegvliegen met de motor op zijn rug. De stunt was een protest tegen EK-sponsor Volkswagen. De parachutist raakte bij het binnenvliegen van het stadion een camerakabel en verloor zo de controle. De Duitse tak van de milieuorganisatie heeft zich in een tweet voor het incident geëxcuseerd. De twee toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Mei 2015: Rotterdam

Een stunt net voor aanvang van de Nederlandse bekerfinale in Feyenoord-stadion De Kuip in Rotterdam mislukte zes jaar geleden op 4 mei. De parachutist die met een voetbal op de middenstip moest landen kwam naast het stadion terecht. Het initiatief kwam van politiemensen die actie voerden voor een betere cao. De parachutist had de pech dat tijdens de sprong net het weer boven het stadion omsloeg. Wind en flinke regen bemoeilijkten de stunt aanzienlijk, waardoor landen op een veilige plek noodzakelijk bleek. Dit om te vermijden dat hij in de lichtmasten of in het publiek zou landen. De politieman landde probleemloos op een trainingsveld naast De Kuip. De beelden bleven buiten het zicht van de bijna twee miljoen tv-kijkers.

Volledig scherm De voorpagina van een lokale krant, daags na het drama in Saint-Denis-de-l’Hôtel, nabij Orléans. © Screenshot YouTube

Oktober 2008: Orléans

Op 2 oktober 2008 vielen nabij de Franse stad Orléans twee doden toen een parachutist crashte in een voetbalstadion waar hij een stunt moest uitvoeren. De 42-jarige valschermspringer Sylvain Chabrol zou die donderdagavond de bal afleveren voor een jongereninterland tussen Frankrijk en Oekraïne in Saint-Denis-de-l’Hôtel, maar raakte een lichtmast en stortte te pletter.

Hij overleefde de crash niet, net als een 17-jarige toeschouwer die door de parachute werd meegesleurd. Deze kreeg hierdoor een hartaandoening en overleed uren later in het ziekenhuis.

Chabrol naderde het stadion te snel. De zes skydivers die met hem de sprong uitvoerden, landen wel veilig. Honderden toeschouwers waren getuige van het incident. De voetbalmatch werd afgelast. Chabrol had meer dan 1.000 sprongen op zijn palmares.

Volledig scherm © Screenshot YouTube AP Archive

Augustus 2001: New York

Geen sportwedstrijd, maar een stunt bij het Vrijheidsbeeld in New York. Fransman Thierry Devaux bleef toen een half uur aan de toorts van het beeld bungelen met zijn gemotoriseerde paraglider. De stuntman had eigenlijk willen bungeejumpen vanaf het platformpje rond de vlam, maar zijn zeil raakte vroegtijdig verstrikt.

Het monument werd tijdelijk gesloten, omdat de politie aanvankelijk niet wist of het om een terroristische aanslag ging. Agenten kwamen hem bevrijden en sloegen hem in de boeien. De toenmalige Newyorkse burgemeester Rudy Giuliani noemde Devaux ‘een idioot’. Een rechter veroordeelde hem maanden later tot een geldboete van 7.000 dollar.

Volledig scherm Een valschermspringende kerstman kwam op het dak van een tribune van het Aston Villa-stadion terecht en viel daarna 30 meter naar beneden. © Screenshot YouTube AP Archive

December 1998: Birmingham

Duizenden toeschouwers van de Premier League-wedstrijd Aston Villa - Arsenal zagen op 13 december 1998 hoe een parachutist uit de lucht tuimelde. Het slachtoffer behoorde tot een groepje van zes springende kerstmannen die tijdens de rust op het veld wilden landen.

Een van hen raakte het dak van een tribune en viel daarna met zijn verstrikt valscherm dertig meter naar beneden. Een ambulance bracht de zwaargewonde naar het ziekenhuis in Birmingham. Met enige vertraging ging de tweede helft alsnog van start. De man liep verschillende breuken op, maar overleefde zijn sprong.