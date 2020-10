Ook deze Europese landen voeren opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown in

Vanaf maandag geldt in ons land een “ verstrengde lockdown ”. Dat kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag aan tijdens een persconferentie. De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Daarmee volgt België het voorbeeld van onder meer Frankrijk en Duitsland, en ook andere Europese landen volgen met nationale of regionale lockdowns. Een overzicht.

Op 22 oktober ging Ierland als eerste Europese land opnieuw in lockdown. Iedereen krijgt het advies thuis te blijven als dat kan. Mensen mogen niet verder dan 5 kilometer van huis gaan, om maximaal één huishouden te bezoeken. Niet-noodzakelijke winkels zijn er gesloten dicht. Cafés en restaurants mogen alleen nog klanten bedienen die iets komen afhalen. De bouwsector mag nog wel actief blijven. De beperkingen blijven zes weken van kracht.

Inwoners van Frankrijk moeten sinds vrijdag binnenblijven. Het huis verlaten mag enkel als het noodzakelijk is, en iedereen die de straat op gaat, moet kunnen aantonen waarom dat nodig is. De Fransen mogen alleen nog naar hun werk als dit echt niet anders kan. Cafés, restaurants en zaken die niet essentieel zijn moeten sluiten. De universiteiten gaan dicht maar andere onderwijsinstellingen blijven open, al moeten scholieren vanaf 6 jaar een mondkapje dragen. Reizen tussen regio’s is in principe niet mogelijk. In tegenstelling tot tijdens de eerste golf, is bezoek in rusthuizen nog mogelijk en kunnen ook begrafenissen doorgaan. De maatregelen duren op z’n minst tot december.

Volledig scherm De Fransen mogen hun huis enkel verlaten als het noodzakelijk is, en iedereen die de straat op gaat, heeft daarvoor een formulier nodig. © REUTERS

Vanaf maandag geldt in Duitsland een ‘lockdown light’, al zeker tot eind november. De horeca gaat er op slot en de cultuurhuizen sluiten, maar de scholen blijven open. Gezinnen mogen elkaar enkel nog treffen als ze met maximum tien zijn en het niet meer dan twee huishoudens betreft. Amateursportwedstrijden mogen niet meer doorgaan, ook de trainingen zijn afgelast. Individueel sporten, zoals gaan joggen, mag men wel nog doen. Fitnesscentra en zwembaden moeten wel sluiten. Profsportwedstrijden mogen nog doorgaan, maar zonder publiek.

In Tsjechië, dat net als België kampt met fors stijgende coronacijfers, geldt sinds woensdag een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur. Niet-essentiële verplaatsingen zijn er verboden, en ook niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Restaurants en scholen waren al gesloten, en op de meeste plaatsen zijn mondmaskers verplicht. Daar gelden de maatregelen al zeker tot 20 november.

Griekenland voert een regionale lockdown in in de steden Thessaloniki en Larissa en de noordelijke regio Rodopi, nadat daar de afgelopen dagen een piek in het aantal nieuwe coronabesmettingen werd geregistreerd. Het dragen van een mondmasker is er zowel in open lucht al binnen verplicht, er er geldt een avondklok tussen 00.30 uur en 5.00 uur. Publieke en private bijeenkomsten zijn verboden, en inwoners mogen zich niet verplaatsen buiten hun regio. Winkels en scholen blijven er, anders dan tijdens de eerste lockdown, wel open. De Griekse eerste minister benadrukte bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen dat het de bedoeling is om een algemene lockdown te vermijden. Ook in de hoofdstad Athene is de avondklok van kracht.

Volledig scherm In de Griekse hoofdstad Athene geldt een avondklok tussen 00.30 uur en 5.00 uur. © AFP

De Britse premier Boris Johnson denkt erover om volgende week nieuwe nationale lockdown-maatregelen op te leggen in Groot-Brittannië. De nieuwe maatregelen zouden woensdag worden ingevoerd en tot 1 december van kracht blijven. Johnson houdt naar verwachting maandag een persconferentie om de nieuwe beperkingen aan te kondigen. Die houden in dat alles gesloten wordt behalve essentiële winkels en “educatieve instellingen zoals scholen en universiteiten”, schrijft de Britse krant The Times.

In Wales geldt sinds vrijdag 23 oktober wel al een volledige lockdown, die twee weken zou duren. Iedereen moet er thuis blijven en alleen zogeheten essentiële werknemers mogen naar hun werkplek gaan. Bijeenkomsten met mensen uit andere huishoudens zijn niet toegestaan, behalve voor alleenwonende volwassenen en alleenstaande ouders.

In heel Spanje geldt sinds vorige zondag een avondklok tussen 23 uur en 6 uur. Bijeenkomsten zijn er - zowel binnen als buiten - beperkt tot 6 personen van verschillende gezinnen. De meeste lokale autoriteiten in Spanje beslisten al om de grenzen van hun regio te sluiten, en de regionale Catalaanse regering overweegt zelfs een lockdown in het weekend. “Het is een scenario dat op tafel ligt, aangezien er in het weekend de meeste sociale interactie is”, zei de woordvoerster van de regionale regering Meritxell Budo eerder deze week op de Catalaanse publieke radio. “We moeten een totale lockdown zoals we in maart hadden vermijden, tenzij het absoluut noodzakelijk wordt en dat nog de enige optie is”, aldus Budo.

Volledig scherm Avondklok in Barcelona. © EPA

Ook Italië scherpt zijn maatregelen tegen het coronavirus aan. Bioscopen, theaters, sportzalen en zwembaden moeten sinds afgelopen maandag gesloten blijven, en dat tot en met 24 november. Bars en restaurants moeten er stoppen met serveren om 18 uur. Kleuter- en lagere scholen in Italië blijven open, terwijl van de middelbare scholen en de universiteiten 75 procent is overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is ook een oproep gedaan aan de Italianen om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden en geen verplaatsingen meer te doen buiten de eigen gemeenschap.

In de Italiaanse regio’s Campanië en Lombardije werd een regionale lockdown aangekondigd. Alle niet-essentiële winkels moeten er sluiten. Scholen moeten dicht en er geldt ook een avondklok.