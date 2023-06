Ook deze enorme badeend bezweek vandaag onder de hitte

Joran van der Sloot ontkent moord op Nathalie Holloway na uitleve­ring aan VS

De Nederlander Joran van der Sloot is in de Amerikaanse staat Alabama voor de rechter verschenen. Hij heeft daar gezegd onschuldig te zijn aan de misdaden waar hij van verdacht wordt, melden Amerikaanse media. Zijn eerste optreden in de rechtbank duurde volgens CNN nog geen vijf minuten.