Ook derde dader (70) in grootste Amerikaanse ontvoeringszaak ooit kan nu vrijkomen: hij kidnapte 26 kinderen in 1976 en begroef ze levend, maar ze konden ontsnappen

Frederick Newhall Woods zit al 45 jaar in de cel. Hij werd veroordeeld voor het ontvoeren van 26 kinderen tussen 5 en 14 jaar én de buschauffeur die hen vervoerde in 1976. Hij voerde de misdaad uit samen met twee bevriende broers, James en Richard Schoenfield. Fred Woods en James Schoenfield waren destijds 24, Richard Schoenfield 22. De jongste broer kwam in 2012 op 57-jarige leeftijd vrij, de oudste in 2015, toen hij 63 was. Woods is inmiddels 70 en zijn aanvraag voor vervroegde vrijlating werd sinds 1982 tot nu toe al 17 keer geweigerd. Maar vrijdag kreeg hij dan toch een positief advies. Het duurt nu nog 120 dagen voor dat advies omgezet wordt in een definitieve beslissing.