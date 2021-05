Ook condoomverkoop boomt opnieuw tijdens coronaversoepelingen

Met het oog op versoepelingen zien condoomfabrikanten hun verkoop nu opnieuw stijgen. De laatste vier weken is de condoomverkoop in de Verenigde Staten gestegen met 23,4% in vergelijking met dezelfde periode een jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van IRI, een marktonderzoeksbureau. Condoomfabrikant Durex zou zelfs een verdubbeling zien in de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.