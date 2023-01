Ook Clinton, Bush en Obama gevraagd hun huis en garage te checken op geheime documenten

Het Amerikaanse Nationaal Archief heeft onder andere Bill Clinton, George Bush en Barack Obama gevraagd of ze alstublieft even in hun huis willen nagaan of ze niet nog ergens geheime regeringsdocumenten hebben liggen. Het archief heeft het opvallende verzoek per brief gestuurd naar alle laatste zes presidenten en hun vicepresidenten, na de vondst van documenten bij president Joe Biden, voormalig president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence.

In de brief, die zender ‘CNN’ kon lezen, worden de ex-staatshoofden opgeroepen om nog eens in hun persoonlijke archief te kijken of daar niet "per ongeluk" presidentiële verslagen terecht zijn gekomen.

Vertegenwoordigers Reagan

De 98-jarige president Jimmy Carter heeft de brief niet gekregen, omdat de wetgeving over het inleveren van presidentiële documenten tijdens zijn presidentschap nog niet gold. Carter tekende nog de zogenaamde Presidential Records Act, maar die is pas na zijn termijn van kracht geworden. De brief is dus wel gestuurd naar vertegenwoordigers van de overleden presidenten Ronald Reagan en George Bush sr.

Vondsten

Afgelopen week werden geheime documenten gevonden bij voormalig vicepresident Mike Pence. Ongeveer tien documenten zouden zijn gevonden door de advocaat van Pence, die de vondst vervolgens meldde aan het Nationaal Archief. De federale politie FBI en het ministerie van Justitie zijn een onderzoek gestart naar hoe de documenten in het privéonderkomen van Pence terecht zijn gekomen. Volgens bronnen had de ex-vicepresident zelf aan zijn raadsman gevraagd een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime exemplaren, na de heisa die is ontstaan in de VS over geheime documenten die op verkeerde plekken belanden.

Iets eerder werden namelijk ook al verslagen aangetroffen in de woning en het privékantoor van de huidige president Joe Biden, uit zijn tijd als vicepresident van Obama. Minister van Justitie Merrick Garland heeft een onafhankelijke procureur aangesteld om de zaak te onderzoeken. Het incident is politiek erg vervelend voor Biden. Zijn voorganger Donald Trump raakte immers verwikkeld in een schandaal rond geheime documenten die werden aangetroffen op plaatsen waar ze niet hoorden te liggen.

Bij Trump deed de FBI vorig jaar een inval om de in totaal ruim driehonderd geheime documenten die hij mee naar huis nam na zijn aftreden weer mee te nemen. Trump zou opzettelijk de documenten na zijn presidentschap hebben meegenomen naar Florida vanuit Washington. Mogelijk bevatten de dossiers bij Trump nucleaire geheimen, meldden Amerikaanse media. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak.

Checken

Alle drie betrokkenen hebben nu ook de brief van het Nationaal Archief ontvangen om te controleren of er nog geheime documenten in hun huis liggen.

Hypocrisie

De meest recente ontdekking bij Pence kan misschien nog de mogelijk negatieve politieke gevolgen verzachten voor Biden, die Trump vorig najaar stevig had bekritiseerd op zijn omgang met geheim materiaal. Dat komt Biden nu op beschuldigingen van hypocrisie te staan. De kwestie is politiek gevoelig geworden voor Biden en Trump, die mogelijk tegenover elkaar komen te staan bij een presidentsverkiezingen in november 2024.

De prominente Republikeinse senator Lindsey Graham, een criticus van Biden en een bondgenoot van Trump is van mening dat de zaak onnodig wordt opgeblazen. De senator uit South-Carolina denkt dat geen van de drie opzettelijk probeerde de nationale veiligheid in gevaar te brengen. “Misschien classificeren we veel te veel documenten als geheim. Wat een politiek probleem werd voor de Republikeinen is nu een nationaal veiligheidsprobleem aan het worden,” aldus Graham.