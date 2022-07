Ook China in de greep van extreme hittegolf

11-jarige herstelt na bliksemin­slag: “Hij verstijfde als een plank”

De 11-jarige Levi Stock werd enkele weken geleden getroffen door bliksem in de Amerikaanse staat Florida. Derek verstijfde als een plank en viel in het water. Levi’s vader dook pijlsnel in het water en voerde eerste hulp uit. Minuten later arriveerden de eerste hulpverleners, die hem naar het ziekenhuis brachten.

12 juli