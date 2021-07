Ook Charles Michel en Franse president Macron mogelijk slachtoffer van Pegasus-spionagesoftware op vraag van Marokko

Charles Michel (MR), vandaag voorzitter van de Europese Raad, was in die periode in 2019 nog eerste minister van België. Zijn vader Louis Michel (MR) was toen Europarlementslid, en tevens voorzitter van de parlementaire assemblée van EU-ACP (ACP verwijst naar de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan). Hun nummers duiken op op een lijst van nummers die vermoedelijk door de Marokkaanse veiligheidsdienst, een gebruiker van Pegasus spyware, werden geselecteerd voor mogelijke hacking.

In beide gevallen werden de nummers hoogstwaarschijnlijk geselecteerd door de Marokkaanse veiligheidsdienst. Marokko gebruikt de Pegasus-spyware, in licentie gegeven door het Israëlische bedrijf NSO Group, naar verluidt al meerdere jaren. Uit de gelekte lijst blijkt dat die overheidsdienst meer dan 10.000 telefoonnummers selecteerde als potentieel doelwit, waarvan ongeveer 10 procent in Frankrijk. Marokko ontkent alle aantijgingen.

Volledige controle over toestel

De aanwezigheid van de namen op de lijst houdt volgens de onderzoekers niet alleen het risico in van een simpele telefoontap. De spyware Pegasus is in staat de volledige controle over een mobiele telefoon over te nemen en er alle gegevens uit te halen. Niets op je smartphone is veilig voor Pegasus, zelfs niet informatie die via versleutelde berichten wordt uitgewisseld. Dat de namen op de lijst stonden, wil wel niet zeggen dat hun smartphones ook zijn aangevallen of geïnfecteerd met Pegasus. Of de toestellen effectief besmet waren met de spyware, kan enkel blijken na een technisch onderzoek van de telefoons.