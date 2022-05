Ook chaos op Britse luchthavens door personeelstekorten

4-jarige kleuter overleeft val van zesde verdieping in Franse stad Tours

In de Franse stad Tours heeft een kleuter van 4 jaar gisteren een val van de zesde verdieping van een appartementsgebouw overleefd. Het kind was even aan de aandacht van zijn vader ontsnapt en zou uit het raam zijn gesukkeld. De kleuter liep enkele ernstige breuken op, maar is als bij wonder niet in levensgevaar.

14:15