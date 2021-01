Ook chaos in parlement Ghana: leger moet tussenkomen om ruziënde politici van elkaar te scheiden

LIVE. "Europa moet meer doen om Britse virusvari­ant onder controle te krijgen” - Voor tweede dag op rij recordaan­tal doden in VS

11:28 De coronacijfers blijven in ons land dalen, er zijn gemiddeld 1.620 nieuwe besmettingen en 130 hospitalisaties per dag. Toch zal dat hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zijn voor versoepelingen. Morgen vindt een nieuwe vergadering van het Overlegcomité plaats, waarbij ook de regio’s mee aanschuiven. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.