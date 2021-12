Ook Canada kondigt diplomatieke boycot van Winterspelen in China aan

‘Telefacts’ toont vanavond exclusief interview met Alec Baldwin: “Je ziet een gebroken man, maar is dit echt of een beetje gespeeld?”

Vanavond toont ‘Telefacts’ exclusief een lang interview met Alec Baldwin, de 63-jarige acteur die betrokken was bij het dodelijke schietincident op de filmset van ‘Rust’. Hoe is het ongeval kunnen gebeuren en wat doet zoiets met een mens? “Je ziet een gebroken man”, zegt Birgit Van Mol van ‘Telefacts’. “Maar af en toe kan je je afvragen: is dit echt of is dit een beetje gespeeld? Dat moet de kijker zelf bepalen.” Bekijk hierboven een vooruitblik met Birgit Van Mol bij HLN LIVE.

18:04