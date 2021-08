Ook Canada beëindigt evacuaties

Egypte heropent grensover­gang met Gaza

13:54 Egypte heeft donderdag gedeeltelijk de grensovergang met Gaza in Rafah heropend. Dat is de enige grensovergang in Gaza die niet door Israël wordt gecontroleerd. Israël kondigde donderdag ook een versoepeling aan van de beperkingen op de toegang van goederen tot Palestijns grondgebied.