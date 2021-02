Ook Biden wil uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange

In de VS wordt Assange aangeklaagd voor zeventien inbreuken op de spionagewetgeving. Bij een uitlevering hangt hem een gevangenisstraf van 175 jaar in een zwaar beveiligde ­instelling boven het hoofd.

470.000 documenten

De zaak draait rond het openbaar maken van 470.000 documenten die betrekking hebben op de Amerikaanse diplomatie en de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde in 2010. Later werden via WikiLeaks ook nog eens 250.000 diplomatieke berichten op straat gegooid.

Vorige maand besliste een rechter in Londen echter dat Assange niet uitgeleverd moest worden aan de VS. Er zou een risico bestaan dat de Australiër er zich van het leven zou beroven. Twee dagen later werd besloten dat hij wel voorlopig in de gevangenis moet blijven.

Volledig scherm Persfotografen proberen een foto te nemen in het gevangenisbusje met Julian Assange bij aankomst bij de rechtbank in Londen begin januari. © REUTERS

Beroep

Washington had tot en met vrijdag om beroep aan te tekenen. Onder president Donald Trump hadden de VS al aangekondigd dat te zullen doen en nu blijkt dat ook Biden de procedure wil voortzetten. "Wij hebben beroep aangetekend en we blijven ijveren voor zijn uitlevering", aldus de woordvoerder van het ministerie van Justitie, Marc Raimondi.

Verscheidene organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en persvrijheid, hadden Biden opgeroepen om af te zien van de vervolging van Assange. Volgens Assange zelf was de publicatie van de geheime documenten niet strafbaar, omdat media beschermd zijn om dit soort documenten openbaar te maken.

Volledig scherm Protest aan de rechtbank in Londen in januari. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS