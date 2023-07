Ook beruchte criminele bende zoekt mee naar loslopende leeuwin in Berlijn: “Voordat een of andere gek haar oppikt”

updateDe Duitse politie hervat deze ochtend de zoektocht naar een grote katachtige, mogelijk een leeuwin, in een bosgebied bij Berlijn. In overleg met dierenartsen en jagers werd gisteren besloten om 's nachts een grotere afstand te bewaren en de zoektocht vandaag voort te zetten. Opvallend: een van de beruchtste criminele bendes van Duitsland is op zoek naar het dier.

De politie roept mensen nog altijd op het bosgebied ten zuiden van de Duitse hoofdstad te mijden en zegt dat het om een “gevaarlijk wild dier” gaat. Het dier werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien in de voorstad Kleinmachnow. Sindsdien kwamen meerdere meldingen binnen. Ook politieagenten zagen de katachtige twee keer. Een massale zoekactie in het gebied, waarbij onder meer 220 agenten, een pantserwagen, drones en helikopters werden ingezet, leverde gisteren echter niets op.

De loslopende leeuwin houdt de gemoederen in Berlijn sinds de nacht van woensdag op donderdag flink bezig. Toen werd het roofdier voor het eerst gezien bij een aanval op een wild zwijn. Direct begon de politie, daarbij ondersteund door helikopters en drones, honden en jagers een speurtocht naar het dier. Ook zijn er dierenartsen aanwezig. De politie wil het roofdier namelijk op een ‘diervriendelijke manier‘ vangen. In de loop van de dag bevestigde de politie dat het vermoedelijk om een loslopende leeuwin zou gaan.

Verschillende keren werden delen van voorsteden in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad donderdag afgezet, omdat ooggetuigen het dier zouden hebben gezien. Zo werden de ongeveer 60.000 bewoners van de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow donderdagochtend vroeg al via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen om hun huis niet te verlaten en huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden.

“Spannende fase”

Donderdagavond deed de politie opnieuw een melding dat de leeuwin zou zijn gezien in een stuk bos in Kleinmachnov. “We zitten in een spannende fase, ze is net gezien”, meldde de politie aan verschillende lokale media. De agenten maken onder meer gebruik van enkele nachtkijkers.

Eerder op de dag bleek al dat het nieuws van de loslopende leeuwin de gemoederen in Berlijn flink bezighield. “Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend”, zei Saidra Schirl, de eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn, tegen de Nederlandse krant ‘AD’. “Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in.” Andere inwoners reageerden laconieker. “Leeuwin of niet, ik doe gewoon boodschappen”, aldus Stephan, een kalende vijftiger.

Het is nog onduidelijk waar de leeuwin vandaan komt. Dierentuinen en andere erkende organisaties in en rond Berlijn zouden volgens lokale media geen dieren missen. Mogelijk werd de leeuwin door een particulier gehouden.

Ondertussen is er een opvallende plottwist in de zoektocht. De Duitse Remmo-clan - een van de beruchtste criminele families van Duitsland - sluit zich aan bij de zoektocht. “Als iemand iets weet, laat het mij dan eerst weten”, postte Firas Remo, één van de zonen van de clan-baas Issa Remmo, op Instagram. “Dan leiden we de leeuwin terug naar haar verblijf voordat een of andere gek haar oppikt”.

De zoon woont in de omgeving waar het dier wordt gezicht, maar het is onduidelijk of de familie - die gelinkt wordt aan verschillende bankovervallen - in het bezit is van een leeuwin. Eind 2022 postte Firas wel een foto met een babytijger op sociale media. “Mijn nieuwe favoriete huisdier”, klonk het toen. De clan wakkert in ieder geval de speculaties in dit opmerkelijke verhaal verder aan.

