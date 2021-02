Ook België gaat vaccin AstraZeneca voorlopig niet aan 55-plussers geven

Steeds meer Europese lidstaten vaardigen officiële nationale richtlijnen uit over hoe ze omgaan met het vaccin van AstraZeneca. Hoewel dat middel een essentieel onderdeel is van de vaccinatiestrategie van veel landen, nemen heel wat nationale expertencomités toch geen risico en laten ze het vaccin links liggen voor ouderen.

Zweden gebruikt het vaccin voorlopig niet voor 65-plussers omdat er te weinig bekend is over de werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep, en vanavond besliste Frankrijk hetzelfde. Polen vaccineert er net als Oostenrijk alleen volwassenen tot 60 jaar mee, en ook Duitsland legt de grens op 60 jaar. Italië begrenst het medicijn zelfs op 55 jaar, en dat raadt ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan.

In het Verenigd Koninkrijk is dat advies er niet. Het vaccin werd er al op 30 december goedgekeurd, zonder enige leeftijdsrestrictie. Volgens de Britse MHRA waren er weliswaar te weinig data om een exacte uitspraak te doen over de effectiviteit van het vaccin bij ouderen, maar is wel aangetoond dat er een positief effect is op de immuunrespons bij 65-plussers. Ook de Europese waakhond geeft toe dat het vaccin ook ouderen wel bescherming biedt.

Nieuwe studies afwachten

De landen die tot nu toe een negatief advies hebben gegeven, zeggen erbij dat dat kan veranderen wanneer er nieuwe bevindingen bekend geraken uit andere landen. In Zweden wordt bijvoorbeeld uitgekeken naar een groot Amerikaans onderzoek dat later wellicht duidelijkheid geeft over de effectiviteit bij ouderen.

Bij ons heeft de taskforce Vaccinatie donderdagavond een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad over het toekomstige gebruik van het vaccin bij 65-plussers. Dat advies werd pas in de loop van februari verwacht, maar is nu dus toch vanavond al afgeleverd.

Viroloog Steven Van Gucht pleitte er vorige week voor om ook de gegevens van het Verenigd Koninkrijk af te wachten. “Daar werd het vaccin van AstraZeneca goedgekeurd, ook voor gebruik bij ouderen. Daar is men al een maand volop aan het vaccineren. Het wordt interessant om de resultaten van die campagne te bekijken, ook bij de 65-plussers”, zei hij.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft al gezegd dat als het vaccin van AstraZeneca niet geschikt wordt bevonden voor 65-plussers, de Vlaamse planning moet worden aangepast. Het gaat om het derde coronavaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie, na de duurdere vaccins van Moderna en Pfizer/ BioNTech. AstraZeneca lag de afgelopen tijd onder vuur in de EU omdat het minder kan leveren dan was afgesproken.