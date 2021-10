Ook ArcelorMittal past productie aan wegens oplopende energiekosten

Doodstraf voor Chinese man die ex-vrouw live op sociale media in brand stak

14:38 Een Chinese man die zijn ex-vrouw vermoordde door haar in brand te steken terwijl ze live te zien was op sociale media, is ter dood veroordeeld. Dat meldt het Chinese gerecht. De 30-jarige Tibetaanse blogster Amuchu - ook bekend onder haar bijnaam Lamu - werd door tienduizenden fans gevolgd op het sociale netwerk Douyin, de Chinese versie van TikTok. Toen ze in september 2020 haar volgers live toesprak, overgoot haar ex-man haar met benzine alvorens haar in brand te steken.