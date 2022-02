Ook Amnesty International beschuldigt Israël van "apartheid" tegen Palestijnen

Het rapport ‘Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity’ werd vandaag gepubliceerd, nadat er al delen waren uitgelekt. Ook Humans Right Watch (HRW) en verschillende Palestijnse organisaties noemden Israël al langer een apartheidsstaat, een regime van onderdrukking en overheersing van een raciale groep over een andere. Israël zelf ontkent die aantijgingen.