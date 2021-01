Ook Amerikaanse legerleiding veroordeelt Capitoolbestorming scherp, FBI opent 160 nieuwe dossiers

Bijna een week na de bestorming van het Capitool door honderden woedende Trumpfans heeft ook de Amerikaanse legerleiding zich over de dodelijke rellen uitgesproken. In een memo gericht aan alle VS-strijdkrachten is te lezen dat de belegering van 6 januari “een directe aanval was op het Amerikaanse parlement, het Capitoolgebouw en ons grondwettelijk proces”. De verklaring is ondertekend door viersterrengeneraal Mark Milley, voorzitter van de chefstaven van het Amerikaanse leger en zijn collega’s.

“We waren getuige van acties in het Capitoolgebouw die niet overeenstemming waren met de rechtsstaat”, aldus de memo. “Het recht op het vrijheid van meningsuiting en vergadering geeft niemand het recht om zijn toevlucht te nemen tot geweld, opruiing en oproer”, stippen de legerchefs aan. Het is ongebruikelijk dat de legerleiding zich over een actuele zaak uitlaat. Het geeft de impact van de bestorming op de Amerikaanse maatschappij weer.

Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden had vrijdag een onderhoud met generaal Milley. Onderwerp was hoe te verhinderen dat "losgeslagen president” Donald Trump in zijn laatste dagen als president een eventuele nucleaire aanval zou opstarten.

Enkele leden van de Capitoolpolitie, die ordedienst die instaat voor de beveiliging van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, verklaarden de afgelopen dagen dat enkele van de demonstranten als pure commando’s te werk gingen. “Ze leken wel militair getraind.”

Van twee demonstranten staat het alvast honderd procent vast dat ze voormalige militairen waren. De door de politie doodgeschoten Ashli Babbitt (35) uit San Diego zat veertien jaar bij de luchtmacht.

Volledig scherm Voormalig luitenant-kolonel Larry Brock was woensdag een van de Capitoolindringers. Hij droeg een militaire helm en een kogelvrije vest. Wat hij met de plastic handboeien van plan was, is nog niet geweten. De man is zondag opgepakt nabij Dallas (Texas). © AP

Een andere beruchte oproerkraaier is de voormalige luitenant-kolonel Larry Brock, ook een oud-gediende van de luchtmacht. Hij vocht in Irak en Afghanistan en is volgens vrienden en familie in de afgelopen jaren compleet geradicaliseerd.

Als indringer in de Senaat droeg hij een militaire helm en een kogelvrije vest. De man was in het bezit van flex cuffs, plastic strips waarmee agenten arrestanten ketenen. Wat Brock ermee van plan was, is nog niet geweten. Wou hij verkozenen gijzelen of zelfs om het leven brengen? De man is zondag opgepakt in Grapevine nabij Dallas.

Volledig scherm De FBI heeft advertentieruimtes gehuurd in de zoektocht naar voortvluchtige Capitoolbestormers. © REUTERS

Inmiddels heeft de federale politiedienst FBI 160 nieuwe dossiers geopend in het onderzoek naar de bestorming. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg”, verklaarde Steven D’Antuono, hoofd van het afdelingskantoor van de FBI in Washington DC. De politiedienst heeft 100.000 video's, foto's en tips ontvangen.

“Om duidelijk te zijn, de wreedheid die het Amerikaanse volk op 6 januari aanschouwde, zal niet worden getolereerd door de FBI”, aldus D’Antuono. “De mannen en vrouwen van de FBI zullen geen middel onbeproefd laten in dit onderzoek.”

Twintig jaar cel

De Amerikaanse waarnemend hoofdaanklager Michael Sherwin zei dat inmiddels zeventig mensen zijn aangeklaagd en dat hij verwacht dat het aantal tot in de honderden zal oplopen. Sommigen kunnen worden vervolgd voor opruiing en samenzwering waarop twintig jaar gevangenisstraf kan staan, aldus Sherwin. “We bekijken en behandelen dit net als een belangrijke internationale antiterrorisme- of contraspionage-operatie.”

Hij zei verder dat wordt gezocht naar informatie over wie de pijpbommen op het hoofdkwartier van de Democratische en Republikeinse partijen plaatste. Beide bommen waren onschadelijk gemaakt.

Volledig scherm Steven D’Antuono, hoofd van het afdelingskantoor van de FBI in Washington DC. © EPA