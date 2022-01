Ook aan vooravond van begrafenis prins Philip feestjes in ambtswoning Britse premier: woordvoerder Johnson excuseert zich bij koningin Elizabeth

Het kantoor van de Britse premier Boris Johnson heeft koningin Elizabeth excuses aangeboden voor het houden van twee feestjes op 16 april 2021, op de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth. Op dat moment was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de coronacrisis en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Op de beide feestjes waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Dat schrijft The Telegraph, die gesproken heeft met aanwezigen. Johnson zelf was er niet bij.

Een van de feestjes op 16 april was voor James Slack, het hoofd communicatie van Johnson, het andere voor een fotograaf van de premier. De voormalige communicatiedirecteur bood vrijdagochtend al zijn verontschuldigingen aan. De feestjes, die tot in de nacht duurden en waar volgens de krant stevig gedronken en gedanst werd, begonnen op twee verschillende plekken in het gebouw, maar voegden zich in de loop van de avond samen in de tuin. Volgens de toen geldende coronaregels mochten volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale activiteiten en buiten met niet meer dan zes personen.

“Het is zeer betreurenswaardig dat dit plaatsvond in een tijd van nationale rouw en nr. 10 (Downing Street, het kabinet van Johnson) heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan het paleis,” reageert een woordvoerder van de Britse premier. Vanwege de coronaregels van toen zat de koningin bij de uitvaart van haar echtgenoot alleen op een kerkbank. Foto’s daarvan gingen heel de wereld over.

Volledig scherm De Britse koningin Elizabeth tijdens de uitvaart van haar echtgenoot, prins Philip © REUTERS

Eerder werd door een woordvoerder benadrukt dat Johnson op het moment van de feestjes in zijn residentie buiten Londen verbleef. De Britse premier ligt onder vuur van zowel zijn eigen conservatieve partij als van de oppositie wegens beschuldigingen dat hij en zijn medewerkers in 2020 regelmatig de coronaregels hebben overtreden en feestjes hielden in de ambtswoning.

Woensdag moest Johnson zich hiervoor verantwoorden in het parlement. Een topambtenaar doet onderzoek naar die beschuldigingen. Volgens The Telegraph is dit de eerste keer dat de premier en zijn staf ervan beschuldigd worden ook in 2021 de regels te hebben overtreden.

Herbekijk ook: Johnson geeft toe “illegaal tuinfeest” te hebben bijgewoond

Moet Boris Johnson aftreden na tuinfeest tijdens lockdown?

Volledig scherm De voorpagina's van enkele Britse kranten gisteren, na de knieval van premier Johnson. © EPA