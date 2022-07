Ooggetuigen vertellen hoe ze schietpartij overleefden: “Verstopt achter pallet met luiers”

In de Deense pers duiken verschillende getuigenissen op van mensen die moesten vluchten voor de schutter in het winkelcentrum Fields. Bij de schietpartij vielen zondagavond meerdere doden en gewonden . De 18-jarige Alma vertelde aan Berlingske hoe ze zich verstopte achter een pallet met luiers. Haar vriendin Selina, eveneens 18 jaar, vluchtte een appartement binnen.

Alma en Selina wilden zondagavond in de Royal Arena, vlakbij het winkelcentrum Fields, naar het geplande concert van het Britse popidool Harry Styles gaan - bekend als lid van de Britse/Ierse band One Direction en als solozanger. Voor het concert gingen ze in het winkelcentrum nog even iets halen om te eten. Toen ze bij de salades stonden, hoorden ze plots mensen schreeuwen.

In de paniek die volgde, raakten de vriendinnen elkaar kwijt. Selina vluchtte via de nooduitgang naar buiten, belde intussen met haar vader en vluchtte vervolgens een appartement in, waar ze zich veilig waande. Maar daar kwamen steeds meer mensen binnen. “Wat als plots ‘de verkeerde’ binnenkwam", vertelt ze aan Berlingske.

Haar vriendin Alma raakte niet tot in het appartement. Ze was bang om met de massa mee te rennen, en verstopte zich in de supermarkt, achter een pallet met luiers. “Een oudere dame had zich ook tussen de luiers verstopt, maar dat ontdekte ik pas na een uur omdat het zo stil was”, zegt ze.

Volledig scherm Mensen staan na te rillen van angst nadat ze konden vluchten. © via REUTERS

Toen de politie aankwam, durfde Alma niet tevoorschijn komen, uit schrik dat het om de dader zou gaan. “Ik hoorde kinderen wenen in de supermarkt”, zegt ze nog. “Dit is iets waarvan je denkt dat het in de Verenigde Staten gebeurt. Maar je staat gewoon in de supermarkt, en plots krijgt het leven een andere wending.”

“Het was doodeng”

Ook een personeelslid van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC) betuigde bij Berlingske. “Veel mensen verstopten zich in onze personeelsruimte”, zegt ze. “Mensen vluchtten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

Volledig scherm Het winkelscentrum Field's, waar de dader lukraak in het rond leek te schieten. © via REUTERS

