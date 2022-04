Ooggetuigen van gruwelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten in Boetsja spreken: “Ze duwden hem op zijn knieën en schoten hem door het hoofd”

De omvang van het afschuwelijke bloedbad dat het Russische leger aanrichtte in de Oekraïense voorstad Boetsja, ten westen van Kiev, wordt alsmaar duidelijker. ‘Bild’ sprak met ooggetuige Irina, die haar man voor haar ogen zag doodgeschoten worden. Ook de ‘New York Times’ verzamelde getuigenissen van Oekraïense burgers die gruweldaden meemaakten. “Ze schoten iedereen neer die ze zagen.” We waarschuwen gevoelige lezers voor de harde beelden.

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

De Russische troepen strijden niet alleen tegen Oekraïense soldaten, maar ook tegen onschuldige burgers, zo blijkt meer en meer uit de ongemeen harde verhalen die ooggetuigen vertellen. De Duitse tabloid ‘Bild’ sprak met de 48-jarige Irina Abramova. Een explosie vernielde haar “halve huis” in Boetsja op 5 maart. “Toen begonnen ze door de ramen te schieten”, zegt ze in het blad. Ze moesten hun huis uitvluchten. De soldaten stelden zich voor als Russische militairen, die de Oekraïners “kwamen bevrijden”. Maar ze spraken volgens Irina met een accent. Zij vermoedt dat het Kadyrovtsy-soldaten van de Tsjetsjeense paramilitaire gevechtseenheid waren.

Irina’s man Oleg probeerde hun brandende huis te blussen. “Op dat moment grepen ze hem vast, trokken zijn trui uit, duwden hem op zijn knieën en schoten hem door het hoofd”, vertelt Irina. “Waar zijn de nazi’s?” vroegen ze haar.

Haar man was amper 40, hij heeft zijn verjaardag op 14 maart niet gehaald. “Ik zei hen mij ook te doden. Een militair richtte zijn pistool op me. Ik zei: ‘Dood mij en mijn kat’. Terwijl hij zijn pistool op mij bleef richten, zei hij dat hij geen vrouwen zou doden”, getuigt Irina.

Volledig scherm Een massagraf in Boetsja. © AP

Een maand lang kon niemand weg uit de stad, omdat een sluipschutter op de mensen schoot, aldus nog Irina. “Uiteindelijk reden ze ons de stad uit en zeiden: ‘Kom nooit meer terug!’ Ze gaven ons de schuld van de dood van hun kameraden.” Irina zei hen dat ze oude mensen waren: “Wat hebben wij jullie misdaan?” De militairen antwoordden: “Jullie hebben de president verkozen, jullie hebben nazi’s aan de macht gelaten.”

De ‘New York Times’ sprak met Antonina Pomazanko (76), de moeder van Tetiana. Toen Tetiana Pomazanko (56) tijdens de eerste dagen van de oorlog, op 27 februari, tanks hoorde en buiten ging kijken, werd de houten omheining van haar tuin in Boetsja doorzeefd met kogels. Volgens haar moeder dacht Tetiana dat het Oekraïense soldaten waren die haar straat inreden, maar het waren Russische. Ze overleefde de kogelregen niet. Zondag lag haar lijk nog altijd op dezelfde plaats, zo goed en zo kwaad als mogelijk bedekt door haar moeder. “Ik heb haar ‘s nachts een beetje kunnen begraven”, zegt ze. “Er waren zoveel beschietingen, ik wist niet wat ik moest doen.” Svitlana Munich, een vroegere klasgenote van de doodgeschoten Tetiana, getuigt: “Ze schoten op iedereen die ze zagen. Ze schoten ook op de gasleiding, terwijl haar moeder in het huis was.”

Serhiy Kaplishny is een lijkschouwer uit Boetsja. Hij bleef er tot 10 maart werken. Toen vluchtte hij voor het geweld. Zaterdag keerde hij terug. In totaal bracht hij sinds het begin van de oorlog op 24 februari al meer dan honderd lijken weg. Zondag bezocht hij een massagraf, dat hij zelf had laten graven omdat werken in het mortuarium zonder elektriciteit onmogelijk geworden was. Hij haalde gisteren nog meer dan dertig lijken op. Bij dertien daarvan waren de handen op de rug vastgebonden. Ze waren van dichtbij doodgeschoten in het hoofd. Volgens Kaplishny ging het om gevangen genomen burgers, afgemaakt door de Russen toen die zich terugtrokken.

Volledig scherm Volgens lokale bewoners is deze Oekraïense burger gedood door Russische soldaten. © REUTERS

Ook de Russen leden tijdens die eerste oorlogsweek zware verliezen door Oekraïense drone-aanvallen op hun pantserwagens. Pas een week later kwam er versterking en kon het Russische leger Boetsja innemen. Russische soldaten vorderden het huis van Iryna en Roman Davidovych op. Zelf moesten zij de kelder in. Daar hoorden ze de granaten en de bommen. “Ik heb veel Russische vrienden, maar deze mannen waren niet goed”, zegt Iryna Davidovych. Ze schoten vanuit de ramen van de bovenverdieping van de villa op de straten beneden, getuigt ze. Volgens Iryna begreep een jonge soldaat van 19 wel degelijk dat de Russen de bezetters waren.

Vitaly Sinadin getuigt ook nog in de ‘New York Times’. De 45-jarige beeldhouwer zegt dat hij twee dagen lang aan een metalen paal werd vastgebonden in een huis dat door de Russische strijdkrachten als basis werd gebruikt. “Ze sloegen me en vroegen: ‘Waar zijn de Oekraïense soldaten?’”

Reporters van de ‘New York Times’ zagen gisterennamiddag even buiten Boetsja zelf een man op zijn rug langs de kant van de weg liggen, met zijn groene fiets naast hem. Hij was in het gezicht geschoten en had een groot gat achteraan in zijn schedel. Het is niet de man op de foto hierboven, maar ook hij was een slachtoffer van de oorlogsgruwel.

Volledig scherm Verscheidene burgers werden afgemaakt terwijl hun handen op hun rug waren vastgebonden. © AP

Volledig scherm Auto's werden verpletterd terwijl de bestuurder er nog in zat. © ANP / EPA