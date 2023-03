Oogdruppels teruggeroepen in VS door besmetting met zeldzame bacterie: één persoon overleden, vier patiënten verliezen ogen

‘Pseudomonas aeruginosa’ is een staafvormige bacterie die meestal voorkomt in vochtige omstandigheden. Een besmetting met de bacterie is erg moeilijk te bestrijden, aangezien ze resistent is tegen de meeste soorten antibiotica. De bacterie kan infecties in het bloed, de longen of andere delen van het lichaam veroorzaken. Dat gebeurt in de meeste gevallen na een operatie, waardoor pseudomonas aeruginosa ook als een ziekenhuisbacterie wordt beschouwd. In de Verenigde Staten sterven jaarlijks naar schatting 2.700 mensen aan een besmetting met de bacterie.