“Onzichtbaar model”: tafel van Poetin opnieuw voorwerp van spot tijdens buitenlandse reis naar Iran

De Russische president Vladimir Poetin is opnieuw kop van Jut. Nadat er begin dit jaar met hem gelachen werd omdat hij in het Kremlin enkele westerse leiders ontving aan een gigantische tafel, moest hij het tijdens een bezoek aan Turkmenistan vorige maand ontgelden toen hij aan een nóg groter model terechtkwam. Momenteel is hij op reis in Iran en ook nu zijn de grappen niet bij te houden. Op beelden is te zien dat hij opnieuw mijlenver van zijn gesprekspartner verwijderd zit. Alleen: deze keer is er geen tafel te bespeuren.