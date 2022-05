Onze wetenschapsexpert legt uit hoe een helikopter een vallende raket kon opvangen met een touw en een haak

Het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab is er voor het eerst in geslaagd om een boosterraket op te vangen met een helikopter. Het bedrijf lanceerde een Electron-raket vanaf zijn eigen basis in Nieuw-Zeeland. Maar de booster kan zelf niet genoeg brandstof dragen om zelf terug op aarde te landen. Dus dan vangt het bedrijf hun boosterraketten op met een helikopter, touw en een haak. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt in de bovenstaande video uit hoe de operatie, die niet geheel volgens plan verliep, in z’n werk gaat.