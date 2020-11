Onze Vlaamse stemmen in de VS zijn verdeeld: “Trump is goed geweest voor dit land”

Ook de Vlamingen in de VS wachten met spanning af wie straks hun nieuwe president wordt. Trump of Biden? Drie van onze Vlaamse stemmen zijn alvast zeer verdeeld en laten hun licht schijnen op de verkiezingen.

Thierry uit North Carolina wordt kiesman als Biden er wint: “Maar het wordt moeilijk”

Donald Trump gaat momenteel (nipt) aan de leiding in North Carolina en dat ziet ook Thierry Wernaers, onze stem in de staat. “De marge van Trump bedraagt momenteel zo’n 75.000 stemmen op 5,2 miljoen uitgebrachte stemmen, wat erg klein is. Er zijn ook nog stemmen per post, waar de democraten in het voordeel zouden moeten zijn. Er is dus nog wat hoop, maar het wordt moeilijk.”

Thierry woont al meer dan 20 jaar in de VS en werd politiek actief ten tijde van George W. Bush. “Ik vond hem een slechte president en heb me toen ingezet om ervoor te zorgen dat hij niet herverkozen werd.” Intussen schopte Thierry het zelfs tot kiesman. “Dit jaar heb ik als vrijwilliger campagne gevoerd voor Joe Biden. Als hij alsnog zou winnen in North Carolina, moet ik op 14 december naar het parlementsgebouw in de hoofdstad om de kiesuitslag te bevestigen.”

Michelle in Michigan hoopt dat Trump zegeviert: “Hij heeft ons jobs teruggegeven”

Michelle Vanwettere woont in Michigan, één van de beslissende staten, en is groot voorstander van president Trump. “We hebben hier 4 televisieschermen om alles nauwgezet te volgen. Het valt niet te ontkennen dat Trump goed is geweest voor dit land. Zonder de coronapandemie deed de economie het enorm goed. Meer dan 50 procent van de mensen geeft in polls ook toe dat het beter gaat met hen dan 4 jaar geleden.”

Hoewel Michelle nog niet mocht gaan stemmen, is ze wel politiek geëngageerd in de VS. “Ik ben vrijwilliger voor de Trump-campagne. Ik ben een paar keer mensen gaan helpen om hen bordjes te geven, maar ik voer vooral online campagne. Ik deel dan artikels over wat Trump de afgelopen 4 jaar gerealiseerd heeft en welke dingen in een verkeerde context worden geplaatst. Waarom Trump belangrijk is voor Michigan? Dat heeft veel te maken met de auto-industrie. Obama noemde die jobs ‘verloren jobs’ en Trump heeft die wel degelijk kunnen terugbrengen. Ook de illegale immigratie vind ik een heikel punt, zeker aangezien het voor mij zo moeilijk is om het op een legale manier te doen.”

Johan is Biden-supporter en woont in Indiana: “Amerikaans kiessysteem is knettergek”

Johan Bollen woont in Indiana en is aanhanger van Joe Biden. Hij spreekt van een teleurstellende nacht voor de Democraten. “De peilingen hadden een voordeel voor Biden voorspeld, maar het is duidelijk dat Trump zijn positie versterkt. Zijn strategie om nog intensief campagne te voeren de laatste dagen zal misschien wel gewerkt hebben, maar daar hebben we Indiana niet veel van gezien omdat deze staat heel conservatief is.”

Johan zat er zelf met zijn prognose ook wat naast. “Ik had persoonlijk geschat dat Biden zo'n 290 kiesmannen zou behalen, maar daar ben ik op dit moment niet meer zo zeker van. Misschien komen er nog een aantal verrassingen voor ons, Democraten, aan, maar het wordt moeilijk. Over het kiessysteem is hij zeer duidelijk. “Dit kiessysteem is gewoon knettergek, zo zou niemand het ooit toch ontwerpen. Dat leidt soms tot echte vertekeningen waarbij kleine staten een veel te grote impact hebben.”