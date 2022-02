Onze Ruslandexperte over speech van Poetin: “Het was heel bedreigend. Hij was losgeslagen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft deze avond een toespraak gehouden. “Het was een warrige toespraak. Hij heeft zwaar uitgehaald naar Oekraïne”, zo verduidelijkt onze Ruslandkenner Carolien van Nunen bij HLN LIVE. “Het was heel bedreigend. Hij was losgeslagen.” Wat heeft Poetin precies gezegd? En hoe moet het nu verder?

Volg alle ontwikkelingen over het conflict in deze liveblog.

Poetin richtte in zijn speech vooral zijn pijlen op Oekraïne. “Aan het begin van zijn speech zei hij dat hij zich niet alleen tot de Russische, maar ook tot de Oekraïense bevolking richtte. Het was een hele tirade. Hij zei dat Oekraïne niet alleen een buurland is, maar ook deel van de geschiedenis van Rusland”, zegt van Nunen.

Later ging hij zelfs nog verder en beweerde hij dat Oekraïne is gesticht door Rusland. “Dat zijn felle uitspraken waar historisch wel het een en het ander over te zeggen is. Het was heel bedreigend. Je kon Poetin losgeslagen noemen. Hij beschuldigde Oekraïne ervan dat ze bezig zijn met nucleaire wapens. Ook zei hij dat niet Rusland, maar wel de VS en de NAVO Oekraïne tot een oorlogszone gemaakt hebben.”

In de speech ging het voornamelijk over de geschiedenis van Oekraïne en niet zozeer over het conflict en de ontwikkelingen van de voorbije dagen. “Het leek een beslissing over de duiding om de volksrepublieken Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten te erkennen. Dat was eerder vandaag bekend geraakt, maar het was een heel vreemde toespraak.”

Wat is de aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is al een hele tijd aan de gang. Voor Rusland is het een groot probleem dat Oekraïne lid wil worden van de NAVO. Oekraïne heeft dat ook zo in de grondwet staan. In het hoofd van de Russische president Vladimir Poetin is Oekraïne deel van de Russische geschiedenis. Als Oekraïne toetreedt tot de NAVO, dan staan ze op de stap of zelfs in de voorkamers vaR“De grote troepenopbouw van Rusland is iets waarover het Westen zich ongerust maakte. Zo kregen we een escalatie van de situatie daar”, vertelt van Nunen.

Wat nu?

Of het tot een verdere escalatie komt, is een vraagteken volgens van Nunen. “Ik zou graag een glazen bol hebben, maar dat is iets wat we niet kunnen voorspellen. Het hoeft niet tot een gewelddadig conflict te komen. Het is mogelijk dat Rusland het Westen rond de tafel wil dwingen. Rusland zal dan proberen om toegevingen van het Westen te krijgen.”

“De vraag is wat Rusland nu zal doen. Het zou evident zijn dat de volksrepublieken Donetsk en Loehansk officieel om hulp vragen. Dat kan gaan om financiële of militaire hulp. Het is zeer reëel dat Rusland op deze vraag zal ingaan. Als ze militaire hulp geven, dan is er openlijk militaire steun voor die regio’s. Als de militairen tot aan de frontlijn gaan, dan betekent het dat dat Russische en Oekraïense militairen bijna oog in oog met elkaar zullen staan”

“Het ligt op dit moment niet in het verlengde van de beslissing van vandaag om op te rukken tot in Kiev, maar we kunnen niet in het hoofd van Poetin kijken”, gaat van Nunen verder. “In eerste instantie denk ik niet dat het de bedoeling is. Al bestaat het risico dat Oekraïense en Russische militairen oog in oog komen te staan en dat er een incident is dat verder uit de hand zal lopen waardoor de frontlijn verder opschuift. Maar oprukken tot helemaal in Kiev, zie ik niet meteen gebeuren.”

De Franse president Emmanuel Macron heeft intussen de veiligheidsraad bijeen geroepen. “De komende uren zullen we nog het een en ander horen. Er zullen nog harde woorden vallen”, aldus van Nunen

Bekijk hier het volledige gesprek met onze Ruslandexpert Carolien van Nunen bij HLN LIVE:

Volledig scherm Onze Ruslandexpert Carolien van Nunen (L) en de Russische president Vladimir Poetin (R). © HLN LIVE/AP