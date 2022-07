Onze reporter ziet welke ravage bosbranden achterlaten: "Het vuur kwam vanop de heuvel en legde de hele beachbar in de as"

Beelden van begraaf­plaats Marioepol tonen 1.400 nieuwe graven sinds half mei

In Oekraïne vinden er opvallend meer begravingen plaats in gebieden die bezet zijn door de Russen. Dat blijkt uit een analyse van satellietfoto's en foto's op sociale media, stelt het Centre for Information Resilience (CIR) vrijdag in een rapport. Onderzoekers van het CIR hebben vastgesteld dat er tussen 12 mei en 29 juni ongeveer 1.400 nieuwe graven zijn bijgekomen op de begraafplaats Starokrymske in Marioepol.

