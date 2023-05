Onze reporter tussen de waanzin in Londen: “Harry en Meghan zijn er ook! Soort van, toch”

Ex-marinier verdedigt dodelijke wurging van dakloze in metro in New York

Daniel Penny is door zijn advocaten geïdentificeerd als de 24-jarige ex-marinier die op de metro in New York zijn medepassagier, Jordan Neely, in een dodelijke wurggreep hield. De veteraan van de Amerikaanse marine heeft zijn acties verdedigd door te zeggen dat hij en andere passagiers uit zelfverdediging handelden.