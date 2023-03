Onze reporter ter plaatse ziet een Duits dorpje volledig in shock na de moord op Luise (12): “Ze kreeg 30 messteken omdat ze verliefd was op dezelfde jongen”

De moord op Luise (12) door twee vriendinnen (12 en 13) raakt het Duitse dorpje Freudenberg, net voorbij de Belgische grens, in het diepste van zijn kern. Er heerst een ons-kent-ons-cultuur, dus iedereen kent wel iemand van de getroffen families. Een tiener die Luise kende, vertelt aan onze reporter ter plaatse dat er ruzie is ontstaan tussen de meisjes vanwege een jongen. “Het is werkelijk de waanzin voorbij.”