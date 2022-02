Onze reporter rijdt mee in vrijheidskonvooi op weg naar Parijs: “We zijn hier om onze vrijheden te verdedigen en gaan ook naar Brussel”

Ondanks het ingestelde verbod zijn vandaag vanuit heel Frankrijk voertuigen op weg naar Parijs om te protesteren tegen de coronamaatregelen. VTM Nieuws-journalist Klaas Danneel rijdt mee in een van de zogenaamde vrijheidskonvooien en polste bij enkele deelnemers naar hun motieven. “We zijn hier om onze vrijheden te verdedigen, want vandaag worden er allerlei wetten geschonden.” De optocht is ook in ons land verboden, maar daar hebben de actievoerders geen oren naar. “We gaan ook naar Brussel”, klinkt het in VTM Nieuws.

Duizenden tegenstanders van het coronabeleid en de bijhorende beperkingen willen met de zogenaamde “vrijheidskonvooien” Parijs blokkeren. Ze inspireren zich op de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan.

De politieprefectuur van Parijs heeft gisteren nog een verbod tegen de actie uitgevaardigd. Volgens de politie is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren. Er is beroep ingediend tegen die beslissing. Een administratieve rechtbank in Parijs zal dat beroep deze namiddag behandelen, maar de actievoerders willen die beslissing dus niet afwachten.

Volledig scherm Klaas Danneel rijdt mee in colonne van vrijheidskonvooi. © VTM NIEUWS

“Uitgelaten sfeer”

Vanuit Rijsel is deze ochtend al een konvooi met een tweehonderdtal voertuigen vertrokken. In Straatsburg hebben zich enkele tientallen actievoerders verzameld om in stoet naar de Franse hoofdstad te rijden. Ook vanuit het Bretoense Châteaubourg zijn enkele honderden voertuigen onderweg. Vanuit de Zuid-Franse steden Nice, Bayonne en Perpignan zijn al sinds woensdag konvooien onderweg.

Ook VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel rijdt mee in een Franse stoet. Die bevond zich vanmiddag ergens tussen Rijsel en Amiens. Volgens Danneel heerst er “een uitgelaten sfeer”. “Er is muziek, er wordt gezongen, gedanst en getoeterd. Het lijkt wel alsof de Fransen het WK voetbal hebben gewonnen”, vertelde hij van achter het stuur in VTM Nieuws. Jong en oud nemen deel aan de optocht, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: “Ze zijn tegen het mondmasker, tegens de vaccins en tegen het Covid Safe Ticket”.

Quote Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt. Deelnemer vrijheidskonvooi in VTM Nieuws

“We betogen tegen alle maatregelen die de vrijheid beperken en die nu al anderhalf jaar van kracht zijn: de coronapas, de vaccinatieplicht en de mondmaskerplicht”, zegt een van de actievoerders in VTM Nieuws. “We zijn hier om onze vrijheden te verdedigen, want vandaag worden er allerlei wetten geschonden, zoals die op onze zelfbeschikking, de vrijheid om ons te verplaatsen en zelfs de vrije meningsuiting. Voor ons is dat ontoelaatbaar. De regering heeft op dit moment geen enkel respect voor haar bevolking. We zijn hier om te tonen dat we beter verdienen dan wat ze ons willen doen geloven.”

Volledig scherm © REUTERS

Een andere deelnemer vertelt dat ze is ontslagen omdat ze zich niet liet vaccineren. “Ik vind dat een echte schande. Het is een discriminatie op basis van gezondheid, wat normaal gezien illegaal is in Frankrijk. Iedereen aanvaardt dat zomaar om zich te beschermen tegen een virus dat er niet meer is, of toch nauwelijks. Er zijn ook bijna geen overlijdens meer. Ik vind het buiten proportie en onmenselijk. Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt.”

Brussel

De actievoerders hebben ook opgeroepen om op maandag 14 februari in Brussel te manifesteren. Maar ook in ons land is het protest niet toegelaten, omdat er geen aanvraag ingediend werd.

Volledig scherm © REUTERS

De deelnemers in Frankrijk laten zich door dat verbod niet tegenhouden, zo blijkt nog uit de reportage van VTM Nieuws. “We gaan ook naar Brussel. Ik denk dat het verbod vooral intimidatie is. Ik denk dat er wel wat volk gaat zijn en dat ze ons niet veel kunnen doen. Misschien wel de toegang tot de stad (Brussel, nvdr.) ontzeggen, maar ik denk toch dat het belangrijk is om te gaan, zelfs als we Brussel niet binnen mogen. We moeten tonen dat we ons mobiliseren en dat we er zijn.”

Volledig scherm © REUTERS

Ruim 7.000 agenten

In Parijs worden dit weekend zeker 7.200 agenten ingezet om te voorkomen dat betogers het verkeer ontregelen. Er worden ook bulldozers en waterkanonnen klaargezet. Deelnemers riskeren strenge sancties, zoals boetes tot 7.500 euro, celstraffen van zes maanden en een jarenlange intrekking van het rijbewijs.

De autoriteiten in Parijs houden voorlopig rekening met de komst van 1.700 voertuigen. Maar volgens berichten uit de departementen is dat aantal te laag ingeschat. In totaal zouden al enkele duizenden voertuigen onderweg zijn naar de Franse hoofdstad. Eén konvooi uit het zuiden zou al negenhonderd voertuigen tellen.

Volgens de Franse media is het protest overigens niet enkel gericht tegen de coronamaatregelen, maar ook tegen de stijging van de energieprijzen en meer algemeen tegen het beleid van president Emmanuel Macron.

Volledig scherm © REUTERS

Herbekijk ook:

Binnenlandminister Annelies Verlinden verbiedt zogenaamd ‘vrijheidskonvooi’

VTM Nieuws-journaliste Birgit Herteleer geeft meer uitleg over ‘Vrijheidskonvooien’

Ottawa al week gegijzeld door blokkade van truckers