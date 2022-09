Onze reporter is getuige van familiehereniging na vlucht per fiets, dwars door het front: “Ik dacht dat ik ze voor altijd kwijt was”

Internatio­naal Strafhof stuurt meer onderzoe­kers naar Oekraïne

Karim Khan, de hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof (ICC), heeft aangekondigd meer personeel naar Oekraïne te sturen voor onderzoek naar oorlogsmisdaden in het oosten van het land. Dat zei hij donderdag tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad in New York.

22 september