Onze reporter in Zaporizja, waar vrijwilligers met de moed der wanhoop hun strijdkrachten bijstaan. “Wij zijn bang voor een kernramp”

"Niets met Oekraïne te maken." Dit is de ware oorzaak van de vete tussen Wagner en de legerlei­ding

De vete tussen Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en Ruslands legerleiding, die afgelopen weekend ontplofte, is niet in Oekraïne ontstaan. Ze begon vijf jaar geleden in Syrië — en de generaal die nu opgepakt zou zijn omdat hij met Wagner meegeheuld heeft, speelde ook toen een belangrijke rol. Het is een verhaal van olie, hebzucht en verraad, waarin de legerleiding verantwoordelijk was voor het zwaarste verlies aan strijders en materieel dat Wagner ooit geleden had.