Brits brandstof­te­kort zou nog week kunnen aanhouden: nu ook gebrek aan slagers

1 oktober De lange wachtrijen aan tankstations in het Verenigd Koninkrijk behoren mogelijks nog niet meteen tot het verleden. Dat heeft minister van Politie Kit Malthouse gezegd aan de openbare omroep BBC. Ondertussen waarschuwt de British Meat Processors Association (BMPA) in de krant The Times voor een tekort aan slagers, waardoor de feestdis op Kerstmis wel eens in het gedrang zou kunnen komen.