ONZE OPINIE. “Het enige antwoord op de dreigementen van Poetin is solidariteit, koelbloedigheid en geduld”

Duitsland koopt bijna 99 procent van wankel energiecon­cern Uniper

De Duitse regering krijgt na een nieuwe miljardeninjectie in het noodlijdende energieconcern Uniper 98,5 procent van het bedrijf in handen. De eigenaar van tal van elektriciteitscentrales kwam dit jaar in de problemen nadat Rusland de toevoer van gas naar Duitsland drastisch verlaagde, wat tot forse verliezen leidde.

8:49