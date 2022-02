ONZE OPINIE. Het antwoord van Westerse politici na de inval in Oekraïne? “Paroles et paroles et paroles”

Bij de bunkers en kelders waarin Oekraïense burgers schuilen voor Russische bommen is er maar één lied dat als soundtrack past: “Paroles et paroles et paroles”. De woorden van politici zijn dan wel krachtig. Of ze nu van de Amerikaanse president komen of van onze eigen premier. Maar niemand doet iets. Zelfs de sancties kwamen er pas toen het al te laat was. Premier De Croo maakte vrijdag de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Laten we die even doortrekken. Dan is het alsof je vandaag straffe taal spreekt, maar je ondertussen je Europese huizen blijft verwarmen met gas uit nazi-Duitsland.