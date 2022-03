ONZE OPINIE. Europa, keep calm and carry on

Deze week in 1991: geallieer­den starten grondoffen­sief in Koeweit tegen Irak tijdens Golfoorlog

Rusland is afgelopen week Oekraïne binnengevallen op donderdag op 24 februari. Het was die dag ook exact 31 jaar geleden dat ‘Operatie Desert Sabre’ van start ging, het ultieme grondoffensief dat Irak de genadeslag zou toebrengen in de Golfoorlog van 1990-91. Wie die oorlog bewust meemaakte en er vandaag aan terugdenkt, haalt zich ongetwijfeld de CNN-livebeelden van aan de frontlijn voor de geest. Kijkers konden ‘Operatie Desert Storm’, de campagne van de geallieerde troepen om Koeweit te bevrijden van de Iraakse bezetter, volgen als was het een videogame.

