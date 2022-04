ONZE OPINIE. De vraag voor de Franse presidentsverkiezingen is niet alleen wie straks wint, maar ook wie straks stemt

Australi­sche piloten krijgen bedreigin­gen wegens complotthe­o­rie over overstro­min­gen

Een Australische luchtvaartmaatschappij heeft een honderdtal bedreigingen ontvangen als gevolg van een complottheorie. Die beweert dat haar piloten enkele van de zware overstromingen zouden hebben veroorzaakt die het land momenteel teisteren. In bepaalde publicaties op internet wordt gesuggereerd dat piloten van Handel Aviation op 31 maart een tweede zondvloed veroorzaakten in de stad Lismore in New South Wales door aan zogenaamd “wolkenzaaien” te doen. Dat is een techniek waarbij chemicaliën in de wolken worden verstoven om regen te veroorzaken.

