Onze oorlogsreporter Robin Ramaekers vanuit bevrijde stad Izjoem: “Niemandsland waar geen leven meer mogelijk is”

Oorlog in Oekraïne Igor (17) ontwikkel­de drone die landmijnen opspoort terwijl hij in Oekraïense schuilkel­der verbleef

Op amper 17-jarige leeftijd heeft de Oekraïense tiener Igor Klymenko een drone ontwikkeld die landmijnen kan opsporen. Hij legde de laatste hand aan het toestel in een schuilkelder op het Oekraïense platteland, waar hij met zijn familie ging schuilen tegen Russische aanvallen. De pientere jongen won met zijn uitvinding de Global Student Prize, die vorige week in New York werd uitgereikt. De prijzenpot van 100.000 dollar (ruim 102.300 euro) wil Igor deels gebruiken om zijn drone verder te ontwikkelen.

