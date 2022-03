Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers na bombardement in Mykolaiv: “Een van de zwaarste klappen voor het Oekraïense leger tot nu toe”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

“Het is echt ongelofelijk wat we hier aantreffen”, aldus Ramaekers. “Gisteren zijn er raketaanslagen geweest op deze militaire basis die vol lag met slapende militairen. Er is geen officiële bevestiging, maar we hebben van militairen hier en van het mortuarium in de stad vernomen dat er meer dan tachtig doden zijn geborgen. De brandweer zoekt nog volop naar meer lichamen.” Ramaekers vertelt dat er nog lichamen zichtbaar onder het puin liggen.

Er zouden tot 150 militairen kunnen overnachten in het complex, dat fungeerde als opleidingsplek voordat militairen naar het front zouden worden gestuurd. “De kans is groot dat er nog tientallen militairen vanonder het puin worden gehaald”, aldus de oorlogsjournalist. De lokale brandweer is al sinds gisterenochtend aan het zoeken naar meer lichamen. Overlevenden zijn er voorlopig niet gevonden.

“Overal waar we kijken, liggen nog lichaamsdelen. Het is een vreselijke situatie, en niemand kan ons vertellen over hoeveel mensen het precies gaat”, aldus Ramaekers.

