Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers in ijskoude Cherson: “Het is hier vooral overleven en hoe harder het kwik zakt, hoe zwaarder dat wordt”

Antwerpen Drugskar­tel met kopstukken in Dubai opgerold: “Tien arresta­ties en 900.000 euro cash in België”

De Europese politieorganisatie Europol heeft in zes landen 49 verdachten gevat die verdacht worden van grootschalige internationale drugshandel. Daarbij is in totaal meer dan 30 ton cocaïne onderschept. De operatie Sky ECC van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen lag mee aan de basis van het neerhalen van dit drugskartel. In ons land werden tien verdachten opgepakt en zo’n 900.000 euro in beslag genomen.

12:29