Onze man in New York gidst je samen met Cath Luyten door Grand Central

“Democraten willen Amerikaans Hoogge­rechts­hof uitbreiden met 4 rechters”

6:43 De Democraten in het Amerikaanse parlement presenteren donderdag een wetsvoorstel om het aantal rechters in het Hooggerechtshof uit te breiden van 9 naar 13. Dat meldt nieuwssite The Intercept op basis van drie ingewijden.