Onze journalist zit vast in Kiev: “Flatgenoot schenkt wodka in terwijl sirenes loeien. ‘Blijf veilig’, zegt hij”

INTERVIEW. “Het is mogelijk dat Oekraïne valt. Maar daarachter ligt echt een rode lijn”

Vladimir Poetin heeft vannacht een grootscheepse aanval ingezet op heel Oekraïne. Valt hij nog te stoppen? Of is dit het begin van nog veel groter onheil in heel Europa? Volgens professor David Criekemans (hoofddocent Internationale Politiek aan de UAntwerpen) ligt achter Oekraïne een “echte rode lijn”. Rusland-kenner Laura Vansina (VUB) is voorzichtiger. “Navo-territorium is inderdaad een heel andere zaak. Daar speelt artikel 5. Een aanval op één Navo-lidstaat is een aanval op allemaal. Maar wat is een aanval? Russisch militair denken steunt op asymmetrische oorlogsvoering. Cyberaanvallen, desinformatie. Als Rusland onze militaire of financiële infrastructuur platlegt, is dat een aanval of niet? Daarover woedt een debat binnen de Navo.”

6:00