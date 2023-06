Onze journalist ontsnapt aan explosie in Oekraïense stad Kramatorsk: "Ik hoorde mensen schreeuwen vanonder het puin”

Voor het eerst in 20 jaar opnieuw malariabe­smet­tin­gen in de VS vastge­steld

In de afgelopen twee maanden zijn er in de Verenigde Staten vijf malariabesmettingen vastgesteld, die werden veroorzaakt door lokale muggen. Vier gevallen werden vastgesteld in Florida en een in Texas. Dat meldt de nationale Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, dat in een gezondheidswaarschuwing stelt dat het gaat om de eerste lokale besmettingen in twintig jaar tijd.