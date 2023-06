“Onze harten zijn gebroken”: familie en vrienden reageren op overlijden Titan-bemanning

Dat schrijft Richard Garriott de Cayeux, de voorzitter van de Explorers Club, waar zowel Hamish Harding en Paul-Henry Nargeolet lid van waren, waar Stockton Rush nauwe banden mee onderhield, en waartoe Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman in de toekomst “zeker zouden worden toegelaten”. Garriott de Cayeux noemde Hamish Harding een “goede vriend” die in eigen persoon, maar ook door het steunen van expedities en goede doelen, ‘draken van de kaart veegde’.”

Nargeolet, die in 2001 tot de club werd toegelaten, eerde hij dan weer om zijn expertise. “Hij was een van de meest vooraanstaande experts bij onderwaterexpedities naar de Titanic. Ze (Harding en Nargeolet, red.) werden net zoals velen van ons aangetrokken door verkennen (‘explore’, red.) en deden dat in de naam van betekenisvolle wetenschap om de mensheid vooruit te helpen. Ze zochten in hun ondernemerschap en tijdens hun ontdekkingstochten hun grenzen op.”

Volledig scherm Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush en Hamish Harding. © AP

Stockton Rush was “een vriend van de Explorers Club en gaf lezingen op ons hoofdkwartier. Hoewel we Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman nog niet persoonlijk kenden, zou hun wens om op ontdekkingstochten te gaan hen vroeg of laat naar ons toe hebben geleid en we zouden hen hebben verwelkomd", schrijft Garriott de Cayeux, die in hetzelfde bericht ook alle instanties en mensen bedankt die hebben bijgedragen aan de uitgebreide zoekactie. “Onze harten zijn gebroken om de families, vrienden en collega's van degenen die verloren zijn, maar de herinneringen aan hen zullen ons blijven inspireren.”

Familie Paul-Henri Nargeolet: “Hij zal herinnerd worden als een van de grootste diepzee-explorers in de moderne geschiedenis”

De familie van de 77-jarige voormalige marinier Paul-Henri Nargeolet zegt dat hij herinnerd zal worden als een van de grootste diepzee-explorers in de moderne geschiedenis”. Nargeolet ondernam in zijn leven 35 expedities naar de Titanic. “Wanneer je aan de Titanic denkt en aan alles wat vandaag de dag over het schip bekend is, dan zal je aan Paul-Henri Nargeolet en zijn legendarische werk denken", schrijft de familie in een verklaring waarover ‘NBC’ bericht. “Maar waar zullen hem het meest herinneren om zijn grote hart, zijn ongelofelijke gevoel voor humor en om hoeveel hij van zijn familie hield. We zullen hem vandaag en de rest van zijn leven missen.”

Larry Daley, mede-avonturier en goede vriend van Paul-Henri Nargeolet zegt tegen de ‘BBC’ dat zijn Franse vriend om het leven kwam “op een plek waar hij zoveel van hield - terwijl hij de Titanic opzocht. Op een bepaalde manier is het symbolisch.”

Dat vindt ook Nargeolets stiefzoon John Paschall. “Zijn ‘home away from home’ was de oceaan, hij voelde zich daar zo op zijn gemak. Het gaat nu heel veel over risico, maar ik denk dat hij dat risico domweg accepteerde", zegt Paschall aan ‘CBS News'. “Ik denk dat het wel iets betekent dat hij z'n laatste momenten heeft doorgebracht op een plek in de wereld die zoveel voor hem betekende.”

Volledig scherm Paul-Henri Nargeolet in Parijs in 2013. © AFP

Familie Hamish Harding: “Toegewijde vader die leefde voor zijn familie, bedrijf en volgende avontuur”

De familie van de 58-jarige Britse miljardair en avonturier Hamish Harding laat via zijn bedrijf Action Aviation in een korte verklaring weten “met de andere families verenigd in rouw verenigd te zijn” om het verlies van kapitein Harding en de andere inzittenden van de Titan.

Volledig scherm Hamish Harding vlak voor hij aan boord van de Titan ging. © AP

De familie herinnert zich Hamish als "een toegewijde vader die zijn leven leefde voor zijn familie, zijn bedrijf én zijn volgende avontuur”. (...) “Hamish was een liefdevolle echtgenoot en toegewijde vader voor zijn twee zoons, van wie hij intens hield. Voor zijn team bij Action Aviation was hij een gids, inspiratiebron, steunpilaar en levende legende. Hij was iemand uit duizenden en we aanbaden hem. Hij was een gepassioneerde ontdekkingsreiziger op welk gebied dan ook", schrijft de familie. “Het is ongelofelijk wat hij in zijn leven bereikt heeft en het is een schrale troost dat we hem verloren hebben terwijl hij deed waar hij van hield. Hij laat een gat in ons leven achter dat nooit meer gevuld kan worden. We weten dat Hamish trots geweest zou zijn om te zien hoe naties, experts, collega's uit de industrie en vrienden zich verenigd hebben in hun zoektocht (naar de Titan, red.) en we willen hen vanuit de grond van ons hart bedanken voor alles”, besluit de familie die privacy vraagt om het verlies te verwerken.

Familie Dawood: “Bid voor deze overleden zielen”

De Dawood Foundation, de stichting van de familie van de omgekomen Brits-Pakistaanse Shahzada en zijn 19-jarige zoon Suleman, bevestigt in een verklaring het overlijden van “onze geliefde zonen aan boord van de verloren gegane Titan duikboot.” “We behoren tot Allah en naar Hem zullen we terugkeren", staat er cursief boven de tekst, die verder oproept “voor deze overleden zielen te bidden tijdens deze moeilijke rouwperiode.” De familie condoleert ook de families van de andere passagiers en bedankt iedereen die de afgelopen dagen meegeholpen heeft aan de reddingsacties.

Aan de ‘BBC’ laat de familie Dawood in een aparte verklaring nog weten te rouwen om het verlies van Shahzada (48) en Suleman (19). “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze tragedie, die wereldwijd gevolgd is. Zoals met elke tragedie van deze schaal, brengt dit het beste en het slechtste in mensen naar boven. Sommigen doen er alles aan om bij te dragen en steun te geven, anderen gebruiken deze momenten voor persoonlijk gewin. Hoe men zich in dergelijke omstandigheden gedraagt zegt meer over hun eigen karakter dan wat dan ook. De familie is overweldigd en dankbaar voor de liefde en steun die ze heeft mogen ontvangen.”

Volledig scherm Shahzada (48) en Suleman (19) Dawood. © AFP

Extra pijnlijk voor de familie Dawood is dat de jonge Suleman volgens zijn tante Azmeh Dawood, de oudere zus van de omgekomen Shahzada “erg opzag" tegen de trip met de Titan. Dat zegt ze tegen het Amerikaanse ‘NBC News’. Tegen een familielid zou Suleman in de dagen voor de duik gezegd hebben dat hij “doodsbang” was. Om zijn vader te verrassen - het was op de dag van de duik tenslotte ook Vaderdag - zou de 19-jarige uiteindelijk wel mee aan boord gestapt zijn.

Volledig scherm Suleman Dawood. © AP

Pakistaanse en Britse regering condoleren nabestaanden

De Pakistaanse regering heeft zijn condoleances aangeboden aan de familie van de gestorven Pakistaans-Britse families. “Onze diepste condoleances aan de familie Dawood en de families van de andere passagiers na het trieste nieuws over het lot van de Titan duikboot in de Noord-Atlantische Oceaan”, klonk het bij het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “We zijn dankbaar voor de multinationale pogingen om het vaartuig de afgelopen dagen te lokaliseren.”

Ook de Britse regering heeft bij monde van Buitenlandminister James Cleverly de families van de omgekomen Titan-bemanning gecondoleerd. “De regering van het Verenigd Koninkrijk staat de getroffen families bij", klinkt het onder meer.

Ook OceanGate, het bedrijf waarmee de vijf opvarenden de duik naar de Titanic ondernamen en dat met Stockton Rush de eigen CEO verloor, roemde de bemanning in de verklaring waarin het overlijden van de vijf inzittenden bekendgemaakt werd. “Deze mannen waren echte ontdekkingsreizigers die een uitgesproken gevoel voor avontuur deelden en een diepe passie voor het verkennen en beschermen van de oceanen van de wereld. Ons hart gaat uit naar deze vijf zielen en al hun familieleden in deze tragische tijd. We rouwen om het verlies van leven en vreugde dat ze brachten aan iedereen die ze kenden.”

Volledig scherm OceanGate CEO and medeoprichter Stockton Rush. © AP

Ook Titanic-regisseur James Cameron ‘geschokt’

James Cameron ziet gelijkenissen tussen het zinken van het schip de Titanic in 1912 en het nieuws van donderdag dat restanten van onderzeeër Titan zijn gevonden. Dat zegt de 68-jarige regisseur achter filmklassieker ‘Titanic’ (1997) bij de Amerikaanse nieuwszender ‘ABC News’.

“Ik ben geschokt door de overeenkomsten die dit heeft met de ramp van de Titanic, waar de kapitein destijds herhaaldelijk werd gewaarschuwd voor een naderende ijsschots, maar toch op volle snelheid doorvoer”, aldus Cameron, die zelf ervaring heeft met duiken naar het wrak van de Titanic. De regisseur ging maar liefst 33 keer naar beneden. Sommige beelden die hij tijdens die trips maakte, gebruikte hij voor zijn film.

Volledig scherm Vier van de vijf inzittenden van de Titan. Suleman Dawood, de zoon van Shazhada Dawood (uiterst rechts) ontbreekt. © Paul Henry Nargeolet via LinkedIn / OceanGate / AFP / RV