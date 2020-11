Onze experte Greet De Keyser over fraudeclaims Trump: “Geen hard bewijs, zijn team blaast warm en koud tegelijk”

Trump zag vandaag zijn voorsprong in Pennsylvania en Georgia stevig slinken en concurrent Biden werd in Michigan zelfs al uitgeroepen tot winnaar. “De grootste fraude die de VS ooit gezien hebben”, beweert Trump. Hij vindt het niet kunnen dat er na verkiezingsdag nog stemmen worden geteld en dat er nog tal van stembiljetten opduiken. Maar Trump heeft daar vooralsnog geen hard bewijs van, aldus onze experte Greet De Keyser. “Er is zeker geen bewijs van grootschalige fraude. Ze proberen rechtszaken te starten over kiesbiljetten die ten onrechte zouden verstuurd zijn naar mensen of niet tijdig zijn ontvangen. Daarover is de wetgeving duidelijk: als de biljetten zijn afgestempeld voor het einde van de kiesdag, moeten ze nog aanvaard worden, ook al komen ze nog een paar dagen later.”

Lees ook PREMIUM Wat als Trump na nederlaag gewoon blijft zitten? Dit is hoe de juridische strijd er zou uitzien

Zij ziet ook dat het moeilijk wordt voor Trump om effectief gelijk te krijgen. “Het Trump-team blaast warm en koud tegelijk. In de staten waar ze aan de winnende hand zijn, willen ze dat het tellen onmiddellijk stopt. Maar in de staten waar ze verliezen, willen ze net dat elke stem geteld wordt. Om dat federaal voor een rechtbank te brengen, wordt bijzonder moeilijk. In Pennsylvania probeert het Trump-team wel een zaak te maken voor het Hooggerechtshof, omdat in die staats beslist is dat stembiljetten die 3 dagen na verkiezingsdag toekomen ook nog geteld moeten worden. Er heerst alleszins een heel zenuwachtige sfeer in en rond het Witte Huis. De enige manier waarop president Trump vandaag zal communiceren, zal via tweets zijn.”

Traag tellen van stemmen legaal

Ook Amerika-kenner Bart Kerremans (KU Leuven) is zeer duidelijk dat de fraudebeschuldigingen van Trump over het trage tellen van de stemmen ongegrond zijn. “Elke staat bepaalt zelf hoe de verkiezing wordt georganiseerd en hoe de stemmen worden geteld. Als je dat wil veranderen, zou je de grondwet moeten aanpassen.”

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn een bevoegdheid van de staat en zijn dus geen federale bevoegdheid. “De Amerikaanse grondwet verplicht staten zelfs niet om voor de aanstelling van een president verkiezingen te organiseren”, zegt Kerremans. “In de grondwet staat dat de staatsparlementen bepalen hoe de kiesmannen worden benoemd en sinds 1860 is dat overal met verkiezingen, maar dat betekent ook dat de spelregels staat per staat worden vastgelegd.”

“Ze bepalen dus zelf wat ze doen, welke deadlines worden gehanteerd of er een poststempel nodig als die stembrieven per post worden verzonden. Ze bepalen autonoom wanneer de stembureaus openen en wanneer ze sluiten”, aldus Kerremans. “Maar ook of (ex)-gedetineerden worden toegelaten tot het verkiezingsproces, zoals het geval is in Vermont en het District of Colombia. In sommige staten zijn er zelfs nog aparte regels per county, daar is nog meer variatie.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Daarnaast heb je de electoral counting act met spelregels rond het telproces. Hoe stemmen worden geteld, bepaalt elke staat opnieuw zelf”, zegt Kerremans. “8 december is wel de datum waarop de staten uiterlijk de resultaten moeten certifiëren. De week daarna komt het kiescollege staat per staat bij elkaar en daarom moeten die resultaten dus binnen zijn, want dan kunnen de resultaten niet meer worden betwist in het federale parlement.”

“Wil je de stembusgang uniformeren, dan moet je de grondwet wijzigen en dat is een heel moeilijke zaak, want heel wat staatsautoriteiten zullen die beslissingsmacht niet willen afgeven. Chaos? Vind ik niet. Er komen gewoon stemmen binnen en die worden geteld. Het maakt toch niets uit welke categorie van stemmen het eerst wordt geteld en dat het in de ene staat wat langer duurt dan de andere?”

Valse stembiljetten

Maar dat het tellen van de stemmen zo traag verloopt, is dus niet het enige wat Trump niet zint. De president gaat in Nevada een rechtszaak aanspannen omdat er naar verluidt “10.000 mensen hun stem uitbrachten maar niet meer in de staat wonen”. Het lokale campagneteam van Trump bevestigde dat op een persconferentie, waar 2 personen kwamen getuigen. Eén vrouw zou, net als haar kamergenoot, niet meer mogen stemmen hebben “omdat er al gestemd was in haar naam”. Een lid van Trumps campagneteam in Nevada moest naar eigen zeggen “vertrekken op het hoofdkwartier waar de stemmen geteld worden, terwijl leden van de Biden-campagne wel mochten blijven”. Maar hard bewijs gaf het campagneteam niet, ook al beweerden ze dat te hebben en “publiek beschikbaar” is. Voor alle vragen stuurden ze de aanwezige journalisten door naar Clark County, waar de stemmen geteld worden en van wie de Republikeinen “geen antwoorden krijgen”.

Bart Cops, zelf een Trump-sympathisant en onze Vlaamse Stem in Nevada, kreeg mogelijk wel al te maken met extra stembiljetten. Bart zegt dat hij intussen al 3 kiesbrieven kreeg van de vorige eigenaars van zijn huis, waarin hij intussen een jaar woont. “In principe kan ik die gewoon invullen en op het postkantoor indienen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, want dat is tegen de wet”, aldus Bart. Als andere inwoners van Nevada dat wél gedaan hebben, kan Trump een punt hebben, maar andere fans van de president vinden het aanspannen van rechtszaken toch een stap te ver. “Hij lijkt de uitslag niet te willen accepteren omdat het niet de uitkomst is die hij wou”, klinkt het bij Michelle Vanwettere uit Michigan.