Onze expert Greet De Keyser over bestorming Capitool: “Dit is een nooit geziene situatie”

Ook VS-correspondente Greet De Keyzer wist niet wat ze zag toen aanhangers van de Amerikaanse president Trump vanavond het Capitool bestormden in Washington DC, in een ultieme poging om de verkiezingsuitslag van november nog te beïnvloeden. “Dit is een nooit geziene situatie”, reageert ze bij VTM NIEUWS.

“Dit hebben we nooit meegemaakt in de geschiedenis van de Verenigde Staten”, klink het. “De meeste media hier spreken over pogingen tot staatsgreep en terrorisme.”

Het plan was dat alle aanhangers van Trump na zijn speech aan het Witte Huis naar het Capitool zouden stappen. “Wat daarna gebeurd is, had niemand kunnen voorzien”, aldus De Keyser. “Ondanks het feit dat de burgemeester van Washington versterking had gevraagd voor haar politiemacht, bleek die toch niet genoeg aanwezig te zijn in het Capitool. Een deel van het gebouw zou nu wel al ontruimd zijn. Maar het is nog niet achter de rug.”

De politie probeert momenteel zo veel mogelijk mensen weg te drijven van het Capitool. “Intussen is er ook versterking aangekomen vanuit de staten Maryland en Virginia. Er is nu dus een veel grotere politiemacht, die de politie van het Capitool en de Geheime Dienst bijstaat en de indringers helpt verdrijven. Dat kan wel nog enkele uren duren. De nacht hier in Washington zal spannend zijn.”