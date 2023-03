“Onze excuses aan de slachtoffers”: drugskartel laat eigen bendeleden vastgebonden op straat achter na uit de hand gelopen ontvoering

Flashback naar 3 maart: vier Amerikanen steken de Mexicaanse grens over, volgens hun familie omdat de vrouw in het gezelschap een goedkope buikwandcorrectie wilde laten uitvoeren. Andere bronnen linken LaTavia Washington McGee en haar kompanen Shaeed Woodard, Zindell Brown en Eric Williams echter wel degelijk aan het drugsmilieu.

Wat er ook van zij: in Matamoros wordt hun wit busje plots onder vuur genomen. Een verdwaalde kogel treft Arely Servando (33), een toevallige voorbijgangster. Zij zou het niet overleven. Op videobeelden is vervolgens te zien hoe het kwartet met geweld in de laadbak van een pick-uptruck gedwongen wordt. Mogelijk dachten de kidnappers dat de Amerikanen een bedreiging vormden voor hun territorium.

Volledig scherm LaTavia Washington McGee en Eric Williams overleefden de nachtmerrie. © RV / RV

Drie schoten in been

Vorige dinsdag zorgde een inval in een opslagplaats van het Golfkartel voor een doorbraak. McGee werd gewond naar buiten gehaald, Williams had drie schoten in het been. Voor Brown en Woodard kon echter geen hulp meer baten.

De grote media-aandacht kon het drugskartel missen als kiespijn. Vandaar allicht de niet mis te verstane boodschap die nu uitgestuurd wordt: wie niet discreet blijft, dreigt op een presenteerblaadje aan de politie overgeleverd te worden.

Volledig scherm Zindell Brown en Shaeed Woodard lieten het leven. © RV

“Dit soort fouten vermijden”

Of de bijhorende excuses daarom gemeend zijn, valt sterk te betwijfelen. “Het Golfkartel veroordeelt op krachtige wijze wat er op 3 maart gebeurd is”, klinkt het op het achtergelaten briefje. “Een onschuldige moeder die naar haar werk ging, is toen om het leven gekomen. Vier Amerikaanse burgers werden ontvoerd, twee onder hen hebben het niet gehaald. De verantwoordelijken hebben op eigen houtje gehandeld, tegen de regels van ons kartel in. Daarom hebben we beslist om hen aan de politie over te dragen. Wij respecteren altijd het leven en de integriteit van onschuldigen.”

“We excuseren ons bij de inwoners van Matamoros, de nabestaanden van mevrouw Arely, de betrokken Amerikanen en hun families. We roepen tot kalmte op en zullen er alles aan doen om dit soort fouten in de toekomst te vermijden. Wie schuldig is, zal de prijs betalen!” Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of de verdachten zich wel degelijk schuldig gemaakt hebben aan de ontvoering.

Volledig scherm Arely Servando, de toevallige voorbijgangster die per ongeluk doodgeschoten werd. © Facebook

Schuldgevoel

Cheryl Orange had eigenlijk de groep moeten vergezellen, maar zij werd een week geleden tegengehouden aan de grens omdat haar papieren niet in orde waren. Zij wordt nu verteerd door schuldgevoel omdat ze haar goede vriendin McGee niet kon bijstaan.

“Iedereen zegt me dat ik dankbaar moet zijn, maar ik kan mezelf wel voor de kop slaan”, verklaarde ze bij CNN. “Ik had graag aan haar zijde gestaan.”

“Maag in de knoop”

Orange begon onraad te ruiken toen haar vrienden vrijdagavond nog niet teruggekeerd waren van hun bezoek aan de chirurg. De volgende dag gaf ze hen als vermist op. En toen zag ze plots het vreselijke filmpje, waarin duidelijk werd wat hen overkomen was.

Volledig scherm Cheryl Orange. © RV

“Mijn lichaam verkrampte zodanig dat ik de telefoon liet vallen. Mijn maag zat ook in de knoop. Ik kon niet anders dan bidden voor hun veilige terugkeer.”

“Alsof God me aan het voorbereiden was”

Groot was haar opluchting toen bleek dat McGee het er toch levend vanaf gebracht had. “Haar stem klonk als muziek in mijn oren.”

De families van Woodard en Brown kregen helaas enkel maar tragisch nieuws te verwerken. “Het was voor mij al lastig om die beelden te zien waarop ze Shaeed in de pick-uptruck smeten”, aldus de vader van Woodard. “Alsof God me toen al op het ergste aan het voorbereiden was. Als iemand me verteld had dat deze dag ooit zou komen zou ik hem nooit geloofd hebben. Een ouder hoort nooit zijn kind te verliezen.”