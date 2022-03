Onze correspondent Jan Hunin trekt naar Irpin: “Ik kan tegen stootje, maar kreeg tranen in de ogen”

Polen probeert met handig trucje straalja­gers te leveren aan Oekraïne

Polen probeert met een handig trucje straaljagers te leveren aan Oekraïne. De regering in Warschau is immers bereid om alle beschikbare MiG-straaljagers gratis en gevechtsklaar naar de Amerikaanse Ramstein-legerbasis in Duitsland te vliegen. Van daaruit zou de VS de toestellen dan moeten leveren aan Oekraïne.

8 maart